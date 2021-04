สรุปผลประกาศรางวัล Oscars ประจำปี 2021 มาดูรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดพร้อมกันได้ที่นี่

เราเชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่ทุกคนเหินห่างจากบรรยากาศโรงภาพยนตร์ที่สุดแล้ว หลายคนรู้สึกพลาดหนังดีๆ ไปมากมาย หรือดูสตรีมมิ่งบ่อยจนรู้สึกคิดถึงภาพใหญ่ๆ บนจอโรงหนังมากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตาม อาจเรียกว่าเป็นข้อดีก็ได้ที่จะทำให้หลายคนได้ชมผลงานภาพยนตร์ดีๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะในปีที่ผ่านมา มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่เปลี่ยนมาลงฉายบนสตรีมมิ่งออนไลน์แทน (อย่างเช่น 16 เรื่องบนเน็ตฟลิกซ์ นี้) ซึ่งเหตุผลก็เพราะสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั่นแหละ

งานประกาศรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 93 ในปีนี้ พวกเราจึงได้เห็นรายชื่อผู้เข้าชิงหลายเรื่องที่เป็นหนังฉายบนแพลทฟอร์มออนไลน์ แต่ก็ยังมีบางส่วนเหมือนกันที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งหากใครอยากดูรายชื่อผู้เข้าชิงทั้งหมดก่อน สามารถอ่านได้ ที่นี่ แล้วค่อยกลับมาลุ้นผลกันในบทความนี้ ว่าภาพยนตร์เรื่องไหนจะเป็นผู้ชนะในแต่ละสาขาไป

สำหรับ รายชื่อผู้ชนะรางวัลออสการ์ ประจำปี 2021 ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูได้ด้านล่างนี้เลย

Best Actor (นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม)

Anthony Hopkins – The Father





Best Supporting Actor (นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม)

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah



Best Actress (นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม)

Frances McDormand – Nomadland



Best Supporting Actress (นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม)

Youn Yuh-jung – Minari



Best Animation (ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม)

Soul



Best Cinematography (กำกับภาพยอดเยี่ยม)

Mank – Erik Messerschmidt



Best Costume Design (เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม)

Ma Rainey’s Black Bottom



Best Director (ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม)

Chloé Zhao – Nomadland



Best Documentary (สารคดียอดเยี่ยม)

My Octopus Teacher



Best Documentary Short (สารคดีสั้นยอดเยี่ยม)

Colette



Best Film Editing (ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม)

Sound of Metal



Best International Feature Film (ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม)

Another Round



Best Make-up and Hairstyling (แต่งหน้าและทรงผมยอดเยี่ยม)

Ma Rainey’s Black Bottom



Best Score (ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม)

Soul



Best Original Song (เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม)

Fight for You – Judas and the Black Messiah



Best Picture (ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม)

Nomadland



Best Production Design (การออกแบบการผลิตยอดเยี่ยม)

Mank



Animated Short Film (ภาพยนตร์สั้นแนวแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม)

If Anything Happens I Love You



Best Short Film (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม)

Two Distant Strangers



Best Sound (เสียงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม)

Sound of Metal



Best Visual Effects (สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม)

Tenet



Best Adapted Screenplay (รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม)

The Father



Best Original Screenplay (บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม)

Promising Young Woman