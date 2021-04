เชฟปริญญ์ จับมือ อนันตรา ทำครัว "Spice Market x สำรับสำหรับไทย" ถึงตุลาคม 2564

หลังจากประสบความสำเร็จถูกจองเต็มทุกรอบ เมื่อครั้ง สำรับสำหรับไทย โดยเชฟปริญ ผลสุข จัด popup dinner ที่ห้องอาหาร Spice Market ของโรงแรมอนันตรา สยาม บนถนนราชดำริ ล่าสุดทางเครือโรงแรมอนันตราส่งเทียบเชิญเชฟปริญให้มาอยู่ยาวๆ โดยเชฟอาหารไทยคนดังตกลงเทคโอเวอร์ Spice Market แบบยาวๆ ถึง 6 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงเดือนตุลาคม 2564

Spice Market/Samrub for Thai

Spice Market by สำรับสำหรับไทย จะให้บริการสองมื้อต่อวัน คือมื้อกลางวัน 5 คอร์ส ราคา 1,100 บาท และมื้อเย็น มีให้เลือกระหว่าง 7 คอร์ส และ 10 คอร์ส ที่ราคา 2,300 และ 2,800 บาท ตามลำดับ โดยจะมีจานเด่นที่หลายคนชื่นชอบกันอย่างเช่น ยำส้มโอแก้มหมู กุ้งต้มมะนาว และทองก้อนกุ้ง

Spice Market/Samrub for Thai

เชฟปริญญ์นั้น สร้างชื่อจากการเป็นเชฟประจำห้องอาหารศาลาริมน้ำ โรงแรมโอเรียนเต็ล และ น้ำ (Nahm) ที่โรงแรมเมโทรโพลิแทน กรุงเทพฯ ก่อนจะออกมาจัด popup ของตัวเองในชื่อ สำรับสำหรับไทย เสิร์ฟอาหารไทยรสจัดจ้านตำรับโบราณ

จองได้ที่ โทร. 0 2126 8866 or email dining.asia@anantara.com Visit our website at www.anantara.com/en/siam-bangkok.