กรุงเทพฯ อยู่ที่อันดับ 37 จากอันดับ 37 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกในปีนี้ของ Time Out

กรุงเทพฯ ได้คแนนต่ำสุดในเรื่องพื้นที่สีเขียวและมลภาวะ จากผลสำรวจ Time Out Index 2021

กรุงเทพฯ อยู่อันดับสุดท้ายจากการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของ Time Out ในปีนี้ ต่ำกว่าอิสตันบูล บัวโนสไอเรส และมอสโคว โดยเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกในปีนี้ตกเป็นของ ซานฟรานซิสโก

คะแนนในการจัดอันดับได้มาจากไหน — คำตอบก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละครับ โดยการจัดอันดับนี้เป็นการรวบรวบจากผลสำรวจ Time Out Index 2021 ที่เราเคยถามผู้อ่านของ Time Out หลายหมื่นคนทั่วโลกไปเมื่อช่วงต้นปีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองในด้านต่างๆ มารวมกับความเห็นของกองบรรณาธิการ Time Out ทั่วโลก แล้วนำคะแนนทั้งหมดมาแยกเป็นด้านๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตทั่วไป อาหารหารกิน พื้นที่สาธารณะ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงโควิด — ผลที่ได้เลยจึงเหมือนภาพสะท้อนว่าคนกรุงเทพฯ มองเห็นกรุงเทพฯ เป็นยังไงตอนนี้นั่นเอง

แล้วเราเห็นเมืองของเราเป็นยังไง? 85% ของคนที่ตอบแบบสอบถามบอกว่ากรุงเทพฯ นั้น “เต็มไปด้วยมลภาวะ” และมีเพียง 1% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ “พอใจกับพื้นที่สีเขียว” ของเมืองนี้ — ซึ่งเรามั่นใจว่าทุกคนเห็นด้วย นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถาม 21% ยังรู้สึกว่ากรุงเทพฯ “Overrated (ถูกให้ค่าเกินจริง)” ไปมาก

แต่ถามว่ามีเรื่องดีไหม แน่นอนว่าอาหารการกินเป็นเรื่องใหญ่ของเราและทุกคนเห็นด้วย โดย 96% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเรื่องอาหารและการดื่มกินในกรุงเทพฯ 4 ถึง 5 ดาว และนั่นทำให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งใน 3 เมืองที่ดีที่สุดเรื่องอาหารทั่วโลก และคนกว่าครึ่งยังเชื่อว่ากรุงเทพฯ มีพลวัติอยู่เสมอ

แน่นอนว่าคะแนนบวกไม่สามารถกลบคะแนนลบได้ ผลเลยออกมาอย่างที่เห็น — แต่แค่เพียงผู้เกี่ยวข้องเลือกจะมองไปที่ปัญหา หาทางแก้ไข ดูความต้องการของคนกรุงเทพฯ เราเชื่อว่ากรุงเทพฯ ในปีหลังๆ จากนี้จะค่อยๆ ไต่อันดับขึ้นมาได้

เมืองน่าอยู่ 37 อันดับแรกของปีนี้ได้แก่

San Francisco Amsterdam Manchester Copenhagen New York Montreal Prague Tel Aviv Porto Tokyo Los Angeles Chicago London Barcelona Melbourne Sydney Shanghai Madrid Mexico City Hong Kong Lisbon Boston Milan Singapore Miami Beijing Dubai Paris Budapest Abu Dhabi Sao Paulo Johannesburg Rome Moscow Buenos Aires Istanbul Bangkok

ดูอันดับเมืองทั้งหมดได้ที่ www.timeout.com