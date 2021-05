รวมโรงแรมที่เปิดให้บริการห้องอาหารแล้ว หลังรัฐมีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์

Avani+ Riverside เปิดเฉพาะห้องอาหาร Seen, Benihana

Bangkok Marriott The Surawong เปิดให้บริการห้องอาหาร Praya Kitchen, Yao Restaurant, Yao Rooftop (เฉพาะ พฤ-ส)

เปิดให้บริการห้องพระนคร, Côte by Mauro Colagreco, Tea Lounge ในวันที่ 21 พ.ค.

เปิดเฉพาะห้องอาหาร The Verandah; The Author's Lounge จะเปิดให้บริการ afternoon tea ในวันที่ 21 พ.ค.

The St. Regis Bangkok เปิดเฉพาะห้องอาหาร Viu; Igniv เปิดให้บริการเฉพาะวัน พ-อา; The St. Regis Bar และ The Drawing Room จะเปิดให้บริการ afternoon tea ในวันที่ 21 พ.ค.