Editor's Note: ชวนทุกคนเอาความหิวมาลงที่ร้านแถวบ้าน จับมือกันผ่านวิกฤติช่วงนี้ไปด้วยกัน

Time Out ชวนคุณมาซื้อ-สั่งอาหารจากร้านแถวบ้านในแคมเปญ Love Local

Time Out

และแล้วการล็อกดาวน์ธุรกิจร้านอาหารก็กลับมาสู่กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง เป็นที่ร้านต่างๆ ต้องกลับมาพึ่งพาการสั่งกลับบ้านเพื่อความอยู่รอดในช่วงที่การเยียวยาจากรัฐดูจะเป็นแค่แสงริบหรี่

กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่เป็นธุรกิจที่หล่อเลี้ยงเรา ร้านอาหารเล็กใหญ่ต้องหยุดกิจการไปเป็นจำนวนมาก ร้านที่ยังอยู่ก็กำลังพยายามทุกทางที่จะอยู่รอด ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกร้านจะมีสายป่านยืดยาวพอจะพยุงทุกอย่างไว้ หรือถ้าจะมี สายป่านที่ถูกยืดจนตึงจากการลักปิดลักเปิดหลายครั้งก็อาจจะขาดผึงลงไปได้ง่ายๆ ตอนนี้แรงสนับสนุนจากคุณทุกคนถึงสำคัญมากๆ และเป็นสิ่งที่เราทำได้เลยโดยไม่ต้องรอใคร

Time Out อยากชวนทุกคนเอาความหิวมาลงที่ร้านแถวบ้าน เพราะความอยู่รอดของพวกเขาอยู่กับรายได้ที่ต่อเนื่อง และร้านแถวบ้านเล็กๆ อาจจะไม่มีพาวเวอร์จะต่อสู้กับเดลิเวอรีแพลตฟอร์มเรื่องค่า GP สั่งร้านใกล้ๆ ไปรับเองหรือให้เขาส่งให้เป็นสิ่งง่ายๆ ที่ให้เขาได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงนี้ หรือถ้าไม่สะดวกไปรับเอง การสั่งร้านใกล้ๆ บ้านยังทำให้คุณสะดวกใจที่จะใช้แพลตฟอร์มที่แยกค่าอาหารออกจากค่าส่ง ไรเดอร์เองก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบที่แคบลง ทำให้เขาสามารถทำรอบต่อวันได้มากขึ้น ซึ่งนั่นนำมาถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย

แถมนี่ยังจะเป็นโอกาสให้เราลองอะไรใหม่ๆ แถวบ้านที่เราเผลอมองข้ามไป ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้ร้านโปรดร้านใหม่ที่อยู่ไม่ไกลบ้านเพิ่มขึ้นก็ได้ ครั้งหน้าตอนจะกดสั่งอะไร อย่าลืม filter ด้วย distance ก่อนนะ

แคมเปญนี้ของ Time Out ชื่อว่า Love Local ซึ่งเริ่มโดย Time Out London ก่อนจะส่งต่อไปยัง Time Out เอดิชันอื่นๆ ทั่วโลก เพราะเรามองว่าเมืองจะไม่เป็นเมืองโดยปราศจากร้านเล็กๆ แถวบ้าน เมืองใหญ่จะขาดความหลายหลาย – และความหลากหลายที่แตกต่างกันนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ทุกเมืองมีคาแรกเตอร์เป็นของตนเอง

และเราอยากให้คุณ Love Local ไม่ใช่แค่ตอนนี้ แต่รักไปนานๆ เพราะร้านเล็กๆ เหล่านี้จะต้องการคุณมากขึ้นอีกเมื่อทุกอย่างกลับมาเปิดดำเนินการปกติ – เรามา #LoveLocal ด้วยกันนะ