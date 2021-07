ชมภาพตัวอย่างจาก Emergency Declaration หนังภัยพิบัติบนเครื่องบินเรื่องแรกของเกาหลีใต้

ดูเหมือนว่าประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวงการบันเทิงจะหาอะไรใหม่ๆ ทำอยู่ตลอด เช่นที่ผ่านมาก็มีเรื่องน่าสนใจอย่าง Space Sweeper ภาพยนตร์แนวไซไฟอวดซีจีสุดล้ำที่มีให้ดูบนเน็ตฟลิกซ์ หรือ ซอบก อีกภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นที่มี กงยูและโบกอมนำแสดง ซึ่งเรื่องนี้มีให้ชมบน Disney+ Hotstar ด้วย

เราว่าเป็นเพราะประเทศเกาหลีใต้มีการสนับสนุนการสร้างหนังและซีรีส์อย่างจริงจัง ทั่วโลกเลยได้เห็นผลงานฟอร์มยักษ์จากแดนกิมจิบ่อยขึ้นเรื่อยๆ อาจเริ่มมาตั้งแต่เรื่อง Train To Busan ที่จุดกระแสให้หนังเกาหลีเป็นที่จับตามองได้ดี ก่อนตามมาด้วย Parasite, Burning, Minari ที่ถูกนักวิจารณ์พูดถึงอยู่มาก

มาถึงภาพยนตร์ทุ่มทุนสร้างเรื่องล่าสุดนี้ Emergency Declaration ที่แปะคำเคลมไว้ว่า เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในเกาหลีใต้ที่เล่าเกี่ยวกับ “ภัยพิบัติบนเครื่องบิน” ซึ่งฟังดูแค่นี้ก็ชวนให้ติดตามไม่น้อยแล้ว ทว่าผลงานเรื่องนี้ของผู้กำกับ ฮัน แจริม (ผลงาน The King; 2017) ยังถูกเชิญไปฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่ 74 อีกด้วย

ส่วนรายชื่อนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นแนวหน้าของวงการ อาทิ ซงคังโฮ (ภาพยนตร์ Parasite), อีบยองฮอน (ภาพยนตร์ I Saw the Devil), อิมชีวาน (ซีรีส์ Strangers From Hell), จอนโดยอน (ภาพยนตร์ Secret Sunshine), คิมนัมกิล (ภาพยนตร์ The Closet) และ พัคแฮจุน (ซีรีส์ The World of the Married) โดยมีคอนเฟิร์มมาอีกว่า 3 นักแสดงนำจากหนัง คือ ซงคังโฮ, อีบยองฮอน และ อิมชีวาน จะเป็นตัวแทนไปร่วมเทศกาลคานส์ และ อีบยองฮอน จะเป็นชาวเกาหลีใต้คนแรกที่ได้ขึ้นเชิญรางวัลบนเวทีครั้งนี้ด้วย

Emergency Declaration มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ เป็นหนังแนวเอ็คชั่น-ระทึกขวัญ เกี่ยวกับเครื่องบินลำหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าสู่ฮาวาย แต่กลับต้องลงจอดฉุกเฉินเพราะมีผู้โดยสารเสียชีวิตอย่างปริศนา ความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเลยทำให้เครื่องบินลำนี้วุ่นวายกลางมหาสมุทรแปซิฟิก

ตอนนี้ยังไม่มีวันกำหนดฉาย แต่ภาพยนตร์ได้ปล่อยภาพตัวอย่างชุดแรกมาให้ชมเรียกน้ำย่อยแล้ว

