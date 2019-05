Going back to All Points East for week two? Here are the exclusive stage times

The second instalment of All Points East festival resumes in Victoria Park this weekend. Weekend two returns with Run The Jewels, Mumford & Sons and Bon Iver headlining.

To save you all those squabbles about what time to meet and go in, we’ve put together a list of the ever-elusive APE stage times:

STAGE TIMES FRI MAY 31 2019

East Stage

21.00-23.00 BRING ME THE HORIZON

19.30-20.15 RUN THE JEWELS

18.05-18.50 NOTHING BUT THIEVES

16.55-17.30 IDLES

15.50-16.20 ALICE GLASS

14.50-15.20 SCARLXRD

North Stage

20.00-20.55 ARCHITECTS

18.50-19.30 WHILE SHE SLEEPS

17.30-18.05 SLEEPING WITH SIRENS

16.30-17.00 YONAKA

15.20-15.50 EMPLOYED TO SERVE

14.20-14.50 LOTUS EATER

Firestone

19.30-19.55 HAPPYALONE

18.20-18.50 VUKOVI

17.00-17.20 BLACK FUTURES

15.55-16.15 PENGSHUI

14.55-15.15 TILLIE

Jagerhaus

20.30-21.10 HEALTH

19.30-20.00 CROWS

18.30-19.00 LADY BIRD

17.30-18.00 GIRLI

16.30-17.00 SQUID

15.30-16.00 HEAVY LUNGS

14.30-15.00 TALK SHOW

14.00-14.30 DIY DJS

STAGE TIMES SAT JUN 1 2019

East Stage

21.15-22.55 MUMFORD & SONS

19.30-20.30 DIZZEE RASCAL

18.15-19.00 THE VACCINES

17.00-17.45 SAM FENDER

15.45-16.25 JADE BIRD

14.45-15.15 TBC

13.45-14.15 GRETTA RAY

North Stage

20.10-21.10 LEON BRIDGES

18.30-19.30 DERMOT KENNEDY

17.10-18.00 VILLAGERS

16.00-16.40 THE STAVES

15.00-15.30 MARIKA HACKMAN

14.00-14.30 DIZZY

Firestone

19.30-20.00 TBC

18.00-18.25 ALAN POWER

16.45-17.10 DELILAH MONTAGU

15.35-16.05 HYYTS

Jagerhaus

20.20-21.05 HOLLIE COOK

19.00-19.30 CASSIA

18.00-18.30 ROSIE LOWE

17.30-18.00 CROSS THE TRACKS (DJ SET)

17.00-17.30 ZUZU

16.00-17.00 THE VACCINES (DJ SET)

15.30-16.00 RINA MUSHONGA

14.30-15.00 THE NEW COAST

13.30-14.00 VC PINES

13.00-13.30 SCARLETT LAPIDUS (DJ SET)

STAGE TIMES SUN JUN 2 2019

East Stage

20.55-22.25 BON IVER

19.15-20.15 TBC

17.55-18.45 JOHN GRANT

16.40-17.25 THE TALLEST MAN ON EARTH

15.30-16.10 PHOSPHORESCENT

14.15-14.55 KOKOKO!

13.20-13.55 CHARLIE CUNNINGHAM

North Stage

19.50-20.50 MAC DEMARCO

18.30-19.20 EZRA FURMAN

17.10-17.55 RY X

16.00-16.40 JULIEN BAKER

14.55-15.30 SNAIL MAIL

13.55-14.25 MATHILDA HOMER

Firestone

18.00-18.30 BABEHEAVEN

16.40-17.10 NATHAN BALL

15.30-15.55 PLESTED

14.30-14.55 THE COLLIER

13.35-14.00 ELOISE

Jagerhaus

20.00-20.45 BILL RYDER-JONES

18.40-19.20 GWENNO

17.30-18.00 WESTERMAN

16.30-17.30 STEVE DAVIS & KAVUS TORABI (DJ SET)

16.00-16.30 BLACK COUNTRY, NEW ROAD

15.00-15.30 GENTLY TENDER

14.00-14.30 LOS BITCHOS

13.00-14.00 DROWNED IN SOUND DJS

