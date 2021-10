Time Out เผย ‘49 ย่านสุดคูลทั่วโลกประจำปี 2021’ จากผลสำรวจผู้อ่านและกองบรรณาธิการ Time Out ทั่วโลก โดย ‘อารีย์’ คือย่านจากไทยหนึ่งเดียวในอันดับที่ 47

ลำดับย่านสุดคูลทั่วโลกในปีนั้นๆ (ซึ่งจริงๆ ถ้าแปลตรงตัวจาก The Coolest Neighborhoods in the World) ได้จากการรวบรวมความเห็นของผู้อ่านจากแบบสำรวจ Time Out Index ที่เราทำกันปีละครั้งเพื่อสำรวจอารมณ์ ความรู้สึก และชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองเมืองทั่วโลก โดยปีล่าสุดมีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 27,000 คน ก่อนจะเอามารวมกับความเห็นของกองบรรณาธิการ Time Out เมืองต่างๆ

(อีกหนึ่งผลลัพธ์จากแบบสอบถาม Time Out Index ก็คือลำดับ 37 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ที่กรุงเทพฯ อยู่รั้งท้ายนั่นไงล่ะ)

แล้วความคูล ความเจ๋งนั้นวัดจากอะไร?​ ย่านคูลไม่ใช่แค่ย่านที่เต็มไปด้วยร้านฮิปๆ คาเฟ่เก๋ๆ หรืออีเวนต์เด็ดๆ แต่เพียงอย่างเดียว ย่านที่คูลคือย่านที่มีส่วนผสมที่ลงตัวของทุกอย่าง เป็นย่านที่ความฮิปสามารถอยู่รวมกับผู้คนในทุกช่วงวัย มีพื้นที่ให้กับทุกเพศ มีทางเดินดีให้คนได้พบปะ มีอาหารการกินหลากหลายและราคาเข้าถึงได้ มีความเป็นชุมชนถ้อยทีถ้อยอาศัย และมีการปรับตัวประคับกระคองกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังโรคอย่างเช่นตอนนี้ นี้

จากหัวข้อทั้งหมด รวมกับเสียงโหวตจากคนอ่านเราเลยได้เป็น 49 ย่านที่ Time Out คิดว่าเยี่ยมที่สุดในปีนี้จากทั่วโลก โดย 5 อันดับแรกได้แก่

Nørrebro เมืองทางตอนเหนือของโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของสถาปัตยกรรมเก่าแก่และร้านอาหารการกินใหม่ๆ ที่ทยอยเปิดตัวให้ย่านนี้คึกคักขึ้น Andersonville ย่านที่ก่อตัวจากการตั้งรกรากของชาวสวีดิชและเติบโตจนกลายเป็นย่านของชาว LGBTQ+ ของชิคาโก Jongno 3-ga ที่โซล แหล่งรวมร้านรวงน่าสนใจ และคึกคักจากการเป็นพื้นที่ของชุมชน LGBTQ+ ในโซล Leith เมืองท่าเก่าแก่ของสก็อตแลนด์ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมสถานที่เกี่ยวกับศิลปะ การแสดง และร้านอาหารเจ๋งๆ มากมาย Station District ของ Vilnius ลิทัวเนีย ที่เติบโตขึ้นจากการเป็นที่รวมของคนในแวดวงความคิดสร้างสรรค์ของเมือง

สำหรับกรุงเทพฯ นั้น ในปีที่แล้วเรายกให้ จุฬา-สามย่าน เป็นย่านที่เจ๋ง ส่วนในปี 2021 นี้กองบรรณาธิการ Time Out Bangkok ลงความเห็นว่า ‘อารีย์’ (ซึ่งตอนนี้ดูจะขยายพื้นที่ไปถึงประดิพัทธ์แล้ว) ดูจะรวมทุกความดีงามทั้งหมดไว้ ปีที่ชาวกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบอย่างจังจากสถานการณ์โควิด แต่ท่ามกลางความขุ่นมัวของการใช้ชีวิตอยู่บ้านและการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ก็ทำให้เราได้ย้อนกลับไปมองว่าอะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญจริงๆ ของการอยู่ในเมือง ถนนหนทางที่เดินได้จริง ต้นไม้ ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ดีในราคาเอื้อมถึง แกลเลอรีที่แสดงงานน่าสนใจ และมากไปกว่านั้นคือกลุ่มคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยาก ชุมชนออนไลน์ที่ทำให้เกิดการซื้อขายกันในย่าน และสื่อชุมชุนที่สร้างขึ้นมาเพื่อนชุมชนจริงๆ เช่น Ari Around และ เพื่อนบ้านอารีย์

อ่านถึงตรงนี้ อยากรู้ว่าย่านไหนติดอันดับ 49 ย่านที่เยี่ยมที่สุดในโลกประจำปี 2021 นี้บ้าง ตามไปดูในลิงกนี้ได้

SEE ALSO: