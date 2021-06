Time Out Market แห่งแรกในโลกที่ Lisbon กลับมาเปิดให้บริการแล้วหลังจากปิดชั่วคราวไปกว่า 1 ปี

เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลีคลายหลังจากการฉีดวัคซีนในหลายประเทศในยุโรปคืบหน้า ธุรกิจบริการต่างๆ ก็เริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้ง หนึ่งในนั้นคือ Time Out Market Lisbon ที่กรุงบิสลอนบอน โปรตุเกส ที่ปิดให้บริการชั่วคราวมาทั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ซึ่งเป็นการปิดให้บริการครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2014 ในฐานะ Time Out Market แห่งแรกของโลก

Time Out Market คือการต่อยอดเนื้อหาอาหารออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันจริงๆ ผ่านร้านดังจากทั่วทุกมุมเมืองที่คัดสรรโดยกองบรรณาธิการ Time Out ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The best of the city under one roof" รวมกับการออกแบบบรรยากาศที่เอื้อต่อบทสนทนา กิจกรรมต่างๆ และการแสดงดนตรี เพื่อสร้างให้ Time Out Market เป็นมากกว่าแค่ศูนย์อาหารธรรมดาๆ ใครที่เคยไปเยี่ยม Time Out Market Lisbon และ Time Out Market ที่อื่นๆ ที่เปิดตามมา ไม่ว่าจะเป็น นิวยอร์ก, ไมอามี, บอสตัน หรือ มอนทรีออล คงยังจำรสชาติของอาหารที่อร่อยยิ่งขึ้นเพราะบรรยากาศได้อย่างดี ส่วนใครที่ยังไม่เคยไป เราแนะนำขอให้ปักหมุดไว้เลย!

การกลับมาเปิดครั้งนี้ของ Time Out Market Lisbon มาพร้อมกับร้านเด็ดประจำเมืองลิสบอน 25 ร้าน 6 เคาน์เตอร์อาหาร และบาร์ถึง 7 บาร์เลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีพื่นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า บริเวณสอนทำอาหาร และ co-working space อีกด้วย

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ Time Out Market แห่งแรกนอกประเทศตะวันตกได้เพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์